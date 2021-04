Sky o DAZN? Ecco dove vedere Torino-Roma in tv e in streaming, 31^ giornata Serie A

DOVE VEDERE TORINO ROMA IN TV E IN STREAMING – E’ la 31^ giornata del campionato di Serie A, ed è una giornata chiave per la questione salvezza. Sabato, infatti, si affrontano alla Sardegna Arena Cagliari e Parma, le ultime due concorrenti del Torino nella corsa alla permanenza in Serie A. Il Torino scenderà in campo conoscendo già il risultato della partita, che potrebbe aver dato un esito più o meno positivo: se dovesse vincere il Parma oppure dovesse chiudersi con un pareggio, infatti, la squadra di Davide Nicola sarebbe quasi al sicuro. Se invece il Cagliari riuscisse a sconfiggere i crociati, il Parma sarebbe fuori dai giochi ma il Cagliari rientrerebbe prepotentemente in lizza per salvarsi. In ogni caso, il Toro ha bisogno di punti fondamentali: di fronte c’è la Roma, squadra ormai quasi senza speranze per la lotta Champions (a meno di una vittoria dell’Europa League) ma che vuole evitare il settimo posto, che porterebbe solo in Conference League. Ecco dunque dove vedere Torino Roma in tv e in streaming.

Quando si gioca Torino Roma, 31° turno Serie A

Il match Torino-Roma si disputerà domenica 18 aprile 2021 alle ore 18. La sfida si giocherà allo Stadio Grande Torino, casa dei granata.

Precedenti Torino Roma, le sfide tra granata e giallorossi

Sono ben 147 i precedenti tra Roma e Toro in Serie A: il bilancio è piuttosto equilibrato. La Roma si è imposta in 62 circostanze, mentre il Torino ha portato a casa l’intera posta in palio in 45 occasioni: 40, invece, i pareggi. All’andata fu 3-1: vantaggio triplo della Roma con Mkhitaryan, Veretout e Pellegrini, poi fu il solito Belotti a rendere meno amaro il passivo. L’ultima volta a Torino si giocò nel luglio 2020: finì 2-3, gol di Berenguer e Singo per il Toro, Dzeko, Smalling e Diawara i bomber giallorossi.

Probabili formazioni Torino Roma, le scelte di Nicola e Fonseca

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Buongiorno, Bremer; Vojoda, Mandragora, Rincon, Lukic, Ansaldi; Belotti, Sanabria.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Fazio, Ibanez; Karsdorp, Villar, Diawara, Bruno Peres; Carles Perez, Pedro; Borja Mayoral.

Sky o DAZN? Ecco dove vedere Torino Roma in tv e in streaming

Il match tra Roma e Torino sarà visibile solo su Sky, in diretta ed in esclusiva: non sarà quindi disponibile la diretta su DAZN.

Su Sky, la partita sarà visibile sul canale Sky Sport Serie A (numero 251 del satellite). In streaming, ovviamente, si potrà seguire la partita su Sky Go, scaricando la app su pc, tablet o smartphone.

Ecco le immagini del match dell’andata: Roma-Torino 2-2