Dopo la sosta per le Nazionali, torna in campo Serie A con i match della 29.a giornata che disputerà interamente domani visto che poi domenica sarà il giorno della Santa Pasqua.

Il turno si aprirà con il lunch match delle ore 12.30 quando allo stadio Meazza si sfideranno Milan-Sampdoria; alle ore 15 saranno ben sette le gare in programma: per la zona Champions impegnate le squadre romane (Lazio-Spezia e Sassuolo-Roma), mentre Atalanta e Napoli ospiteranno rispettivamente Udinese e Crotone; quasi decisiva la gara del Cagliari che ospiterà il Verona, e sempre per la zona salvezza attenzione a Genoa-Fiorentina e Benevento-Parma. Alle ore 18 il derby della Mole di fondamentale importanza tra Torino-Juventus con il 29° turno che terminare con il posticipo (ore 20.45) tra Bologna-Inter.

Telecronisti Serie A, 29.a giornata: il palinsesto di Sky e DAZN

Milan-Sampdoria, sabato 3 aprile ore 12.30 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Federico Zancan, commento: Massimo Ambrosini

Atalanta-Udinese, sabato 3 aprile ore 15 (Sky Sport 254)

Telecronaca: Andrea Marinozzi, commento: Luca Pellegrini

Benevento-Parma, sabato 3 aprile ore 15 (Sky Sport 256)

Telecronaca: Antonio Nucera, commento: Giancarlo Marocchi



Cagliari-Verona, sabato 3 aprile ore 15 (DAZN e DAZN1 212)

Telecronaca: Massimo Callegari, commento: Alessandro Budel

Genoa-Fiorentina, sabato 3 aprile ore 15 (Sky Sport 255)

Telecronaca: Davide Polizzi, commento: Renato Zaccarelli

Lazio-Spezia, sabato 3 aprile ore 15 (DAZN e DAZN1 209)

Telecronaca: Riccardo Mancini, commento: Roberto Cravero

Napoli-Crotone, sabato 3 aprile ore 15 (Sky Sport 253)

Telecronaca: Dario Massara, commento: Giuseppe Bergomi

Sassuolo-Roma, sabato 3 aprile ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 252)

Telecronaca: Riccardo Trevisani, commento: Daniele Adani

Torino-Juventus, sabato 3 aprile ore 18 (DAZN e DAZN1 209)

Telecronaca: Pierluigi Pardo, commento: Massimo Donati

Bologna-Inter, sabato 3 aprile ore 20.45 (Sky Sport Uno 201, Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Maurizio Compagnoni, commento: Daniele Adani