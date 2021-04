Dopo la tre giorni di coppe europee, tra domani e lunedì la Serie A scenderà in campo per gli incontri della 30.a giornata che partirà con i classici tre anticipi del sabato a cominciare dal match salvezza Spezia-Crotone (ore 15), per continuare con Parma-Milan (ore 18), terminando con Udinese-Torino (ore 20.45). Il lunch domenicale (ore 12.30) vedrà protagonista l’Inter, sempre più lanciata verso la vittoria dello scudetto, che al Meazza ospiterà il Cagliari, mentre alle ore 15 saranno in programma tre match in contemporanea: Juventus-Genoa, Sampdoria-Napoli e Verona-Lazio. La domenica calcistica continuerà alle ore 18 con Roma-Bologna finendo con il posticipo serale (ore 20.45) Fiorentina-Atalanta; il 30° turno si completerà definitivamente lunedì (ore 20.45) quando si affronteranno Benevento-Sassuolo.

Telecronisti Serie A, 30.a giornata: il palinsesto di Sky e DAZN

Spezia-Crotone, sabato 10 aprile ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Antonio Nucera, commento: Giancarlo Marocchi

Parma-Milan, sabato 10 aprile ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 2511)

Telecronaca: Andrea Marinozzi, commento: Luca Marchegiani

Udinese-Torino, sabato 10 aprile ore 20.45 (DAZN e DAZN1 209)

Telecronaca: , commento: da comunicare



Inter-Cagliari, domenica 11 aprile ore 12.30 (DAZN e DAZN1 209)

Telecronaca: , commento: da comunicare

Juventus-Genoa, domenica 11 aprile ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 252)

Telecronaca: Riccardo Trevisani, commento: Daniele Adani

Sampdoria-Napoli, domenica 11 aprile ore 15 (Sky Sport 253)

Telecronaca: Daniele Barone, commento: Luca Pellegrini

Verona-Lazio, domenica 11 aprile ore 15 (DAZN e DAZN 1 209)

Telecronaca: , commento: da comunicare

Roma-Bologna, domenica 11 aprile ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 252)

Telecronaca: Maurizio Compagnoni, commento: Lorenzo Minotti

Fiorentina-Atalanta, domenica 11 aprile ore 20.45 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport Uno 201, Sky Sport 251)

Telecronaca: Riccardo Gentile, commento: Massimo Ambrosini

Benevento-Sassuolo, lunedì 12 aprile ore 20.45 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Geri De Rosa, commento: Fernando Orsi