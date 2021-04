Tra oggi e giovedì è in programma il turno infrasettimanale del campionato di Serie A arrivato alla 32. giornata che partirà questa sera con l’anticipo Verona-Fiorentina, molto importanti per i viola impelagati in zona salvezza; domani alle ore 18.30 sarà la volta di Milan-Sassuolo, mentre alle ore 20.45 saranno sei gli incontri che si disputeranno in contemporanea: Bologna-Torino, Crotone-Sampdoria, Genoa-Benevento, Juventus-Parma, Spezia-Inter e Udinese-Cagliari. Il 32° turno si concluderà giovedì con i due match clou, ovvero Roma-Atalanta (ore 18.30) e soprattutto Napoli-Lazio (ore 20.45) decisiva per l’obiettivo quarto posto.

Telecronisti Serie A, 32.a giornata: il palinsesto di Sky e DAZN

Verona-Fiorentina, martedì 20 aprile ore 20.45 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Riccardo Gentile, commento: Daniele Adani

Milan-Sassuolo, mercoledì 21 aprile ore 18.30 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Andrea Marinozzi, commento: Massimo Ambrosini

Bologna-Torino, mercoledì 21 aprile ore 20.45 (Sky Sport 253)

Telecronaca: Maurizio Compagnoni, commento: Fernando Orsi



Crotone-Sampdoria, mercoledì 21 aprile ore 20.45 (DAZN e DAZN1+ 212)

Telecronaca: Pierluigi Pardo, commento: Roberto Cravero

Genoa-Benevento, mercoledì 21 aprile ore 20.45 (Sky Sport 255)

Telecronaca: Antonio Nucera, commento: Lorenzo Minotti

Juventus-Parma, mercoledì 21 aprile ore 20.45 (DAZN e DAZN1 209)

Telecronaca: Riccardo Mancini, commento: Roberto Cravero

Spezia-Inter, mercoledì 21 aprile ore 20.45 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 252)

Telecronaca: Fabio Caressa, commento: Giuseppe Bergomi

Udinese-Cagliari, mercoledì 21 aprile ore 20.45 (Sky Sport 254)

Telecronaca: Geri De Rosa, commento: Luca Pellegrini

Roma-Atalanta, giovedì 22 aprile ore 18.30 (DAZN e DAZN1 209)

Telecronaca: Massimo Callegari, commento: Alessandro Budel

Napoli-Lazio, giovedì 22 aprile ore 20.45 (Sky Sport Uno 201, Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Riccardo Trevisani, commento: Luca Marchegiani