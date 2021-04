Dopo il turno infrasettimanale il campionato di Serie A torna subito in campo per gli incontri della 33.a giornata che cominceranno domani pomeriggio alle ore 15 con il derby ligure Genoa-Spezia, fondamentale per la zona salvezza, mentre alle 18 sarà la volta di Parma-Crotone, due squadre che ormai sembrano condannate alla serie cadetta; il sabato calcistico terminerà la sera con Sassuolo-Sampdoria (ore 20.45).

Domenica, il lunch match delle ore 12.30 vedrà opposte Benevento-Udinese, altra gara importante per le zone basse; alle 15 invece solo due gare che vedranno protagoniste Inter e Juventus che giocheranno rispettivamente contro Verona (in casa) e Fiorentina (in trasferta); alle 18 sarà la volta di Cagliari-Roma e alle 20.45 di Atalanta-Bologna. Il 33° turno si concluderà lunedì con due match molto interessanti, ovvero Torino-Napoli (ore 18.30) e Lazio-Milan. (ore 20.45).

Telecronisti Serie A, 33.a giornata: il palinsesto di Sky e DAZN

Genoa-Spezia, sabato 24 aprile ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Davide Polizzi, commento: Renato Zaccarelli

Parma-Crotone, sabato 24 aprile ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Daniele Barone, commento: Giancarlo Marocchi

Sassuolo-Sampdoria, sabato 24 aprile ore 20.45 (DAZN e DAZN1 209)

Telecronaca: Stefano Borghi, commento: Simone Tiribocchi



Benevento-Udinese, domenica 25 aprile ore 12.30 (DAZN e DAZN1 209)

Telecronaca: Dario Mastroianni, commento: Roberto Cravero

Fiorentina-Juventus, domenica 25 aprile ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Riccardo Trevisani, commento: Daniele Adani

Inter-Verona, domenica 25 aprile ore 15 (DAZN e DAZN1 209)

Telecronaca: Pierluigi Pardo, commento: Francesco Guidolin

Cagliari-Roma, domenica 18 aprile ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Riccardo Gentile, commento: Fernando Orsi

Atalanta-Bologna, domenica 18 aprile ore 20.45 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Federico Zancan, commento: Lorenzo Minotti

Torino-Napoli, lunedì 26 aprile ore 18.30 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Maurizio Compagnoni, commento: Luca Marchegiani

Lazio-Milan, lunedì 26 aprile ore 20.45 (Sky Sport Uno 201, Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Fabio Caressa, commento: Giuseppe Bergomi