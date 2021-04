Torino-Juventus probabili formazioni: emergenza portieri per Pirlo

Torino-Juventus probabili formazioni: la presentazione del match – Il derby della Mole 2020/2021 è assolutamente apertissimo, al di là di quelli che sono i pronostici. Il Torino ha la fame di chi ha voglia non solo distanziare il Cagliari, ma anche di portare a casa una partita molto sentita da parte di tutto il popolo granata (Davide Nicola su tutti); dall’altra c’è una Juventus alla ricerca di una vera e propria identità: considerando anche la tanta confusione tra società, mister e giocatori. Sarà una partita tutta da vivere, ma non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo quelle che sono le probabili formazioni di Torino-Juventus.

Torino-Juventus probabili formazioni: le scelte di Davide Nicola e Pirlo

Probabile formazione Torino. I granata di Nicola andranno di 3-5-2. Blocco difensivo composto da Izzo, Lyanco e Bremer; il quintetto di centrocampo sarà affidato a Ansaldi, Lukic, Mandragora, Rincon e Murru. In attacco spazio a Sanabria e Andrea Belotti.

Probabile formazione Juventus. Per Pirlo classico 4-4-2: in porta Pinsoglio; difesa a quattro con Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Danilo; chiavi del centrocampo affidate a Kulusevski, Arthur, Rabiot e Chiesa; in attacco Morata e Cristiano Ronaldo.

Formazioni Torino-Juventus, gli schieramenti dal 1′ minuto

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Ansaldi, Lukic, Mandragora, Rincon, Murru; Sanabria, Belotti.

Juventus (4-4-2): Pinsoglio; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo.