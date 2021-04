Torino-Juventus: tutti i numeri di un derby storico

Ogni derby è una partita speciale, una partita a se che può svoltare una stagione. Il derby è la partita con squadre della stessa città che si affrontano per battere gli avversari ad ogni costo. Questo weekend, precisamente sabato 3 aprile alle ore 18:00, ci sarà il derby della Mole, ovvero Torino-Juventus. Una sfida lunghissima e molto sentita nella città di Torino: nel presente ha quasi sempre avuto la meglio la formazione bianconera, ma nel passato non è sempre stato così. Ecco di seguito i numeri di Torino-Juventus.

Torino-Juventus: il derby dei primati

Le due formazioni della città di Torino si sono affrontati per la prima volta nel lontano 13 gennaio del 1907 al campo del Velodromo Umberto I. Il primo derby della Mole fu vinto dal Torino con il punteggio di 2-1. Il derby fu anche la prima gara dell’appena nato Torino. Un altro derby entrato nella storia è quello del 15 maggio 1932 che fu il primo evento di calcio trasmesso in diretta radiofonica nazionale e la Juventus vinse quel derby per 3-0. Un altra prima volta storica è stata quella della stagione 1937/1938 quando Torino-Juventus si affrontarono in finale di Coppa Italia. Infatti si trattava della prima volta che due squadre della stessa città si contendevano un trofeo. Nella doppia sfida la Juventus vinse sia l’andata che il ritorno. In partite ufficiali Torino-Juventus si sono affrontati 201 volte, con la formazione bianconera che ha vinto 89 volte. Le altre sfide hanno visto vincere la formazione granata per 56 volte e sono stati 56 anche i pareggi. Nel derby della Mole la Juventus ha messo a segno 300 reti mentre il Torino ha messo a segno 239 reti. Il re del derby è Giampiero Boniperti, che ha messo a segno 14 reti con la Juventus.