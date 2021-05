Altro giro, altro record per Robin Gosens in questa stagione sui goal realizzati

Gosens è finalmente arrivato in doppia cifra: traguardo abbastanza importante per uno dei terzini più forti d’Europa. Dati che permettono al numero 8 nerazzurro di salire in classifica cannonieri, e togliendo i calci di rigore realizzati, ci si accorge che lo stesso Robin è addirittura sul primo gradino del podio (considerando i non-attaccanti).

Robin Gosens nell’olimpo dei marcatori (senza rigori)

Secondo quanto riportato dalla pagina Instagram di Kickest (esperta in numeri e statistiche sul mondo calcistico): “Dopo 34 giornate di Serie A, all’elenco dei 13 giocatori in grado di segnare almeno 10 reti senza tener conto dei calci di rigore si è aggiunto Robin Gosens. Il tedesco, che a livello realizzativo sta già giocando la sua migliore stagione di sempre – lo scorso anno si fermò a 9 reti, sempre senza rigore -, ha segnato su azione le stesse reti di Lorenzo Insigne e Fabio Quagliarella [10].

📑 La Classifica dei Migliori Marcatori senza Rigori

🇵🇹 C. Ronaldo [21]

🇨🇴 L. Muriel [17]

🇧🇪 R. Lukaku [16]

🇮🇹 C. Immobile [15]

🇦🇷 L. Martinez [15]

🇨🇴 D. Zapata [13]

🇷🇸 D. Vlahovic [13]

🇸🇪 Z. Ibrahimovic [12]

🇳🇬 S. Nwankwo [11]

🇮🇹 M. Destro [11]

🇧🇷 Joao Pedro [11]

🇮🇹 L. Insigne [10]

🇮🇹 F. Quagliarella [10]

🇩🇪 R. Gosens [10]

PS. Gosens è il terzo giocatore dell’Atalanta a tagliare questo traguardo”.