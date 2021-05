Alvaro Morata, la foto che ha scatenato il caos sui social. Tifosi divisi

Sicuramente una stagione non facile per tutta la Juventus. Nonostante i due trofei vinti, brucia la disfatta in Champions e in Serie A, con pessime prestazioni non degne della Vecchia Signora. Uno dei giocatori che sicuramente ha deluso in questa annata è Alvaro Morata. Lo spagnolo, in prestito dall’Atletico Madrid, ha disputato una buona prima parte di stagione, trovando spesso la via del gol. All’improvviso, poi, il blackout, coinciso con le pessime partite giocate dalla formazione bianconera. Ora il suo riscatto sembra essere in discussione. Sono ritenuti eccessivi i 40 milioni per un giocatore che in Serie A non è andato in doppia cifra e che doveva essere il vero bomber della squadra.

Alvaro Morata e i Ferragnez, la foto divide il web

Quindi, nonostante la cattiva stagione, i bianconeri hanno comunque portato a casa due trofei: la Supercoppa italiana e la Coppa Italia. Due trofei che arricchiscono la bacheca bianconera e quella di Andrea Pirlo, alla prima esperienza da allenatore. Morata non ha preso parte al match, ma ha contribuito al percorso in coppa con due reti in tre partite. Per festeggiare il trofeo con la Juventus, lo spagnolo è andato a cena con sua moglie, Alice Campello, e due ospiti molto speciali: Chiara Ferragni e Fedez.

Le foto della cena, pubblicate da Lady Morata e Chiara Ferragni su Instagram, subito hanno fatto il giro del web. Immediatamente i tifosi della Juventus si sono divisi, con chi ha fatto gli auguri per il trofeo vinto e chi, invece, non si è detto d’accordo. Infatti molti tifosi bianconeri non hanno digerito l’uscita con i Ferragnez, arrivando a dirgli di non essere riscattato dopo l’uscita di tali foto. Ci chiediamo come mai, nonostante tante belle iniziative, Fedez e la Ferragni siano ancora così mal visti. Altri tifosi, invece, hanno applaudito l’attaccante spagnolo, facendogli addirittura i complimenti per l’outfit. Non a caso Morata ha sfoggiato un abito black and white, come la moglie, mentre i Ferragnez completi total black.