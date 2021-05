Atalanta-Benevento probabili formazioni: possibile ritorno alla difesa a 4?

Atalanta-Benevento probabili formazioni: la presentazione del match – Per entrambe è un duello dove i tre punti sono assai obbligatori in base a quelli che sono gli obiettivi stagionali. L’Atalanta vuole consolidare il secondo posto in classifica in un contesto dove mancano solo 6 punti per avere la matematica certezza di essere qualificati in Champions League; il Benevento per tentare un colpo esterno in grado di tenere viva la lotta salvezza. Sarà una partita tutta da vivere quella di mercoledì sera, ma non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo quelle che sono le probabili formazioni del match tra i nerazzurri e i campani.

Atalanta-Benevento probabili formazioni: le scelte di Gasperini e Inzaghi

Probabile formazione Atalanta. Gli uomini di Gasperini scenderanno in campo con il loro 4-2-3-1. Hateboer, Romero, Djimsiti e Gosens a comporre la difesa orobica, il duo De Roon-Freuler a dare una mano in mediana. Chiavi dell’attacco a Malinovskyi, Pessina e Muriel a sostegno dell’unica punta Duvan Zapata.

Probabile formazione Benevento. Per quanto riguarda invece il Benevento: 3-5-2 con Caprari e Lapadula a comporre l’attacco. Depaoli (ex nerazzurro), Ionita, Viola, Hetemaj e Improta daranno quantità e qualità a centrocampo. Chiavi della difesa a Caldirola, Glik e Barba.

Formazioni Atalanta-Benevento, gli schieramenti dal 1′ minuto

Atalanta (4-2-3-1): Gollini; Hateboer, Romero, Djimsiti, Gosens; de Roon, Freuler; Malinovskyi, Pessina, Muriel; Zapata.

Benevento (3-5-2): Montipò; Caldirola, Glik, Barba; Depaoli, Ionita, Viola, Hetemaj, Improta; Caprari, Lapadula.