Atalanta-Milan probabili formazioni: Gasperini punta su Malinovskyi dal 1′ minuto?

Atalanta-Milan probabili formazioni: la presentazione del match – L’ultima partita della stagione con una posta in palio molto alta da entrambe le parti: l’Atalanta per consolidare il secondo posto, il Milan per avere la matematica certezza di qualificarsi in Champions League. Sarà una partita tutta da vivere quella di domenica, ma non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo quelle che sono le probabili formazioni del match tra i nerazzurri e i rossoneri.

Atalanta-Milan probabili formazioni: le scelte di Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli

Probabile formazione Atalanta. Gli uomini di Gasperini scenderanno in campo con il 3-4-1-2. Toloi, Romero e Djimsiti a comporre la difesa orobica, il duo De Roon-Freuler a dare una mano in mediana, fasce a Gosens e Hateboer. Chiavi dell’attacco a Malinovskyi a supporto del tandem colombiano composto da Luis Muriel e Duvan Zapata.

Probabile formazione Milan. Per quanto riguarda il Milan di Pioli, lo schema è il classico 4-2-3-1. Davanti Saelemaekers, Calhanoglu, Leao a sostegno dell’unica punta Rebic; mediana affidata a Bennacer, Kessié. Retroguardia rossonera con Calabria, Kjaer, Hernandez e Tomori.

Formazioni Atalanta-Milan, gli schieramenti dal 1′ minuto

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Dijmsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Muriel, Zapata.

Milan (4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Rebic.