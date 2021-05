Brutta tegola per l’Atalanta: si ferma ai box Rafael Toloi. Ci sarà per la finale contro la Juventus?

L’Atalanta è pienamente concentrata sulla sfida contro il Parma al Tardini. Match assolutamente importante per consolidare il secondo posto in classifica (e distaccare le dirette concorrenti), ma dalla partita con il Sassuolo i nerazzurri hanno riscontrato una brutta tegola da risolvere il prima possibile vista l’enorme posta in palio. Il difensore orobico Rafael Toloi rimarrà fuori per via di una piccola lesione subita già a Reggio Emilia, costringendolo a rimanere fuori anche a Zingonia nella sessione di allenamento di ieri. Ecco i possibili tempi di recupero del numero 2 nerazzurro tra campionato e la finale di Coppa Italia che si terrà il 19 maggio.

Infortunio Toloi: ecco i tempi di recupero del difensore nerazzurro

Secondo quanto riportato da SOS Fantacalcio, per recuperare Rafael Toloi occorreranno due settimane, con il serio rischio di saltare la finale di Coppa Italia (proprio come accadde due anni fa contro la Lazio). Staremo a vedere come si evolverà la situazione nei prossimi giorni.

Comunicato Atalanta sugli allenamenti – “Dopo il lunedì di riposo, i nerazzurri sono tornati al lavoro questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia per cominciare a preparare la trasferta di Parma, in programma domenica 9 maggio allo stadio Tardini per la 35ª giornata della Serie A TIM 2020-2021. La squadra si è allenata divisa in due gruppi con carichi di lavoro differenziati in base al minutaggio nella gara col Sassuolo. Ai box Toloi”.