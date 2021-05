Capello su Allegri: “Tecnico che conosce il mondo del calcio”

Oramai è ufficiale il ritorno sulla panchina della Juventus da parte di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano dopo un pausa di due anni, torna in carreggiata con i bianconeri, con i quali ha conquistato ben 5 scudetti e svariate coppe nazionale. Manca solamente la coppa più desiderata, la Champions League, sfiorata per ben due volte in finale. Il suo collega Fabio Capello, ha rilasciato le seguenti parole la miele nei confronti di Allegri durante il congresso AK Coaches. Ecco le parole di Capello riguardo il ritorno di Allegri sulla panchina juventina:



“Io dico sempre: fai il vino con l’uva che hai, non puoi fare lo champagne se non hai l’uva adatta. Io ho molto rispetto degli allenatori che capiscono questo.E’ molto intelligente. Chi ha sempre lo stesso stile e lo stesso metodo di gioco non vincerà nulla. E’ uno che sa allenare, ha personalità, conosce molto bene il mondo del calcio ed è un allenatore che sa guadagnarsi il rispetto dello spogliatoio”.

Il ritorno di Allegri in panchina nella Juventus, arriva dopo una stagione sciagurata da parte della compagine bianconera nonostante la vittoria di Supercoppa e Coppa Italia con Andrea Pirlo in panchina. Il tecnico toscano avrà il compito di far tornare a brillare la compagine bianconera sia in Italia che in Europa.