Conte al Napoli, cosa c’è di vero

L’indiscrezione dell’ultimo minuto avrebbe del clamoroso: Antonio Conte futuro allenatore del Napoli.

Incontro imminente Conte-Zhang

Da Milano c’è qualche preoccupazione riguardo il futuro di Antonio all’Inter. Dopo la vittoria strameritata del campionato, è tempo di conti in casa neroazzurra. Era previsto per oggi l’incontro fra il presidente e il mister, ma non è avvenuto. Zhang ritornerà in Cina probabilmente fra il 10 e il 12 giugno e prima di quella data incontrerà Antonio. Ciò che quest’ultimo chiede è chiarezza sul futuro, possibilità di interventi sul mercato e stabilità societaria. Dopo l’ingresso dei 275 milioni tramite Oaktree, le casse neroazzurre possono respirare ma le problematiche sono evidenti. Il presidente punta ad abbassare gli stipendi e all’austerity, Antonio non ci sta. Dopo aver portato a Milano dopo ben 10 anni il 19esimo scudetto, la sua idea è quella di creare una squadra solida e capace di imporsi anche in Europa, dare il via a un ciclo vincente. Il giovane presidente è d’accordo su tutto, ma sottolinea la necessità di ridimensionare.

Allenatore Napoli, chance per Conte?

Saltato Conceiçao, per la panchina degli azzurri non c’è nessuna certezza. L’accordo col portoghese sembrava cosa fatta ma è saltato improvvisamente. Dopo l’addio di Gattuso, per lui pronta la panchina della Fiorentina di Commisso, le alternative per il presidente azzurro sarebbero 3: Galtier del Lille, Spalletti e il tecnico neroazzurro. Il primo, dopo aver riportato lo scudetto a Lille, è ai saluti. Sembrava essersi accordato col Nizza, ma dopo le voci sugli azzurri, ha stroncato ogni contatto con la società della Costa Azzurra. L’opzione Spalletti è sempre valida: allenatore solido, capace e in grado di risollevare ambienti poco sereni. L’ultima opzione, invece, avrebbe del clamoroso. Innanzitutto per lo stipendio percepito da Antonio all’Inter (12 milioni annui) e poi perchè sarebbe difficile pensare a un allenatore della sua caratura lasciare un progetto ben avviato come quello dell’Inter. Ma con la precaria situazione economica della società neroazzurra tutto può succedere e De Laurentiis sarebbe pronto a fare follie pur di portare Antonio sotto l’ombra del Vesuvio.