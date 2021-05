Cristiano Ronaldo resta alla Juventus anche per la prossima stagione? Ecco l’indizio social!

RONALDO RESTA ALLA JUVENTUS? ARRIVA UN INDIZIO SUI SOCIAL – E’ la settimana chiave, per la Juventus. Può letteralmente succedere di tutto: può arrivare la Coppa Italia insieme al quarto posto, può arrivare solo uno dei due risultati, potrebbe non arrivare nulla di tutto ciò. Pirlo si gioca la panchina bianconera, ma da questa settimana potrebbe passare anche il destino ed il futuro di molti calciatori. Tra questi c’è sicuramente Cristiano Ronaldo, il cui nome in ottica mercato circola da tempo: il portoghese, senza Champions League, potrebbe decidere di dire addio. Oggi, però, è arrivato un indizio sui social che potrebbe far presagire altro: CR7, infatti, è testimonial della nuova maglia bianconera, presentata stamattina.

CR7 testimonial della nuova maglia bianconera: Ronaldo resta alla Juventus?

Per non fare minusvalenza, la Juve non potrebbe lasciarlo andare per meno di 25/30 milioni. Il suo ingaggio da oltre 30 milioni annui, però, è difficilmente sostenibile praticamente da qualunque club al mondo, tranne che, forse, da PSG e Manchester United. E’ chiaro che la sua volontà conterà molto: se la Juve non dovesse centrare l’obiettivo quarto posto, potrebbe essere lui stesso a chiedere di partire. Eppure, c’è un’altra possibilità: ovvero quella che Cristiano resti in ogni caso. E l’indizio arriva da Twitter: la Juventus ha presentato il suo nuovo home kit 2021/2022, che utilizzerà già domani in finale di Coppa Italia, e CR7 è tra i testimonial del lancio.

Home is where every dream begins. 𝗦𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲. Vi presentiamo il nostro nuovo Kit Home per la stagione 2021/22 by @adidasfootball ⚪️⚫️ – Get yours now! #createdwithadidas #FinoAllaFine #ForzaJuve — JuventusFC (@juventusfc) May 18, 2021

Oltre a Wes McKennie, Bentancur, Dybala e De Ligt, c’è anche Cristiano Ronaldo tra i “modelli” per il lancio della nuova maglia. Dettaglio innocente o vero e proprio indizio di mercato? Non è ancora dato saperlo: ora la Juve si deve concentrare sul campo e centrare tutti gli obiettivi.