De Roon: “Legato all’Atalanta. Obiettivo secondo posto e alzare al cielo la Coppa Italia. Su Ibrahimovic…”

Ai microfoni di Bergamo TV, ha parlato il centrocampista dell’Atalanta Marten De Roon: tra campionato, rush finale e l’appuntamento contro la Juventus in Coppa Italia.

Le dichiarazioni di De Roon

“Arrivare in Champions sarebbe un grandissimo risultato. L’obiettivo è il secondo posto dopo aver conquistato dopo due terzi posti: non sarà facile, ma è quello che vogliamo. Certo, anche se dovessimo arrivare quarti saremo pur sempre in Coppa dei Campioni, anche se la priorità ora è arrivare dietro l’Inter. Dopo giugno spero di far bene all’Europeo: poco dopo la fine del campionato tornerò in Olanda. Il prossimo anno mi troverete all’Atalanta: nella vita mai dire mai, però voglio rimanere a Bergamo. Scudetto? Vedremo, ci sono squadre più forti, però se il prossimo anno dovessimo essere in corsa per il primo posto perché non provarci. Siamo una grande squadra e fisicamente stiamo molto bene, mi dispiace per i punti persi contro Sassuolo e Roma. Ibra? Sui social uso sempre ironia, anche nel suo caso. In Italia siamo indietro sotto questo aspetto: questo atteggiamento scherzoso sui social ci sono sia in Italia che in NBA, ma io continuo a farlo senza problemi. L’importante è avere rispetto nei confronti di tutti. La finale di due anni fa brucia ancora: ora più che mai serve vincere un trofeo. Alzare la Coppa Italia sarà ancora più bello”.