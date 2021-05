Diretta Atalanta – Benevento: Gasperini vuole ipotecare la Champions

Clicca qui per aggiornare la diretta Atalanta – Benevento

Diretta Atalanta – Benevento

Calcio d’inizio previsto alle 20:45

PRIMO TEMPO

FORMAZIONE

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Romero, Hateboer; Pessina, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Muriel, Zapata. All.: Gasperini.

BENEVENTO (5-3-2): Montipò; Improta, Tuia, Glik, Caldirola, Barba; Dabo, Viola, Hetemaj; Gaich, Lapadula. All.: F. Inzaghi.

PRE-PARTITA

Dopo la vittoria del Napoli ai danni dell’Udinese, l’Atalanta vuole riprendersi il secondo posto e tenere lontano Milan e Juventus. Agli uomini di Gasperini mancano solo 6 punti per la matematica certezza di partecipare alla prossima Champions League e conquistare le due vittorie prima dello scontro diretto con il Milan, eviterebbe possibili guai ai nerazzurri. Il Benevento di Filippo Inzaghi invece ha bisogno di fare punti per evitare la retrocessione. I campani sono attualmente terz’ultimi a ben 3 lunghezze dalla salvezza, un distacco importante considerando che mancano solo tre giornate alla fine del campionato.

Le statistiche sorridono ai padroni di casa, infatti il Benevento in Serie A ha sempre perso contro l’Atalanta. Analizzando i numeri, si rileva che questa sera va inscena la sfida tra il miglior attacco e il peggiore della Serie A nel 2021: Atalanta 56 gol e Benevento soltanto 21. Filippo Inzaghi ha però l’asso nella manica in panchina, infatti i nerazzurri sono la vittima preferita di Iago Falque che ha realizzato 6 gol in 7 incontri contro i bergamaschi.