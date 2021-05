Donnarumma verso i saluti: la Juve prepara il contratto

Gianluigi Donnarumma e il suo agente Mino Raiola sono sempre più vicini all’addio alla società rossonera, nonostante non sia ancora arrivata l’ufficialità. Una notizia è certa: l’erede è Mike Maignan. Il Milan, d’altro canto, non vuole più perdere tempo e ha già scelto: sarà Maignan il prossimo difensore estremo, appena laureato campione della Ligue 1 con il Lille. Il portiere è atterrato a Linate in tarda serata ed oggi dovrebbe già sostenere le consuete visite mediche. Il Milan avrebbe chiuso l’affare per 15 milioni di euro, compresi bonus. Il neocampione percepirà 3 milioni di euro netti a stagione con contratto quinquennale che scadrà il 30 Giugno 2026.

Donnarumma verso i saluti finali

Una telenovela ha sempre un inizio e una fine. E quella tra Gigio, il suo agente Raiola e il Milan, sembra essere giunta ai titoli di coda. La società rossonera avrebbe aspettato fin troppo e ha perso la pazienza, complice il mancato accordo su ingaggi, richieste e commissioni da capogiri. Il contratto del 22enne di Castellammare scadrà il prossimo 30 giugno e non sarà rinnovato. Il Milan avrebbe proposto a Raiola un ingaggio da 7 milioni annuali più bonus, ma la proposta non è mai stata accettata e così Gigio lascerà il Milan da svincolato.

Gigio alla Juve

Il calciomercato parte con il botto: secondo le ultimissime indiscrezioni, la Juventus starebbe puntando tutto sull’estremo difensore della Nazionale Italiana. La società bianconera, infatti, sarebbe pronta a proporre al portiere classe ’99 e al suo agente Raiola un contratto quinquennale da 10 milioni di euro netti a stagione.