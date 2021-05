Dove vedere Atalanta-Milan, streaming Serie A e diretta tv Sky o DAZN?

Domenica 23 maggio, alle ore 20.45, al “Gewiss Stadium” di Bergamo, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ospiterà il Milan di Stefano Pioli, il match è valido per la 38.a ed ultima giornata del campionato di Serie A. Prima di scoprire dove vedere Atalanta-Milan in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

L’Atalanta dopo la delusione della sconfitta nella finale di Coppa Italia per mano della Juventus per 1-2, vuole concludere nel migliore dei modi la stagione cercando di ottenere il piazzamento al 2° posto che non ha mai ottenuto nella sua storia. I bergamaschi, infatti, attualmente sono secondi con 78 punti (23 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte) e sono reduci dalla vittoria per 3-4 contro il Genoa. Il Milan, invece, insegue la qualificazione alla prossima Champions League e ha il destino nelle proprie mani, infatti ai rossoneri basterà battere l’Atalanta per centrare l’obiettivo. Rossoneri che attualmente sono terzi con 76 punti (23 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte) e sono reduci dal pareggio per 0-0 contro il Cagliari.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-MILAN

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Dijmsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Muriel, Zapata. All. Gasperini.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Calhanoglu; Rebic. All. Pioli.

Dove vedere Atalanta-Milan Serie A, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN?

Il match Atalanta-Milan, valevole per la 38 ed ultima.a giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport Uno (201 del satellite, 482 del digitale) e su Sky Sport (256 del satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.