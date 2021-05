Dove vedere Fiorentina Napoli, live streaming Serie A e diretta TV Sky o DAZN?

Domenica 16 maggio 2021 alle ore 12:30 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze andrà in scena Fiorentina Napoli, incontro valido per la 37^ giornata di Serie A 2020/21. Ecco tutte le informazioni dove vedere Fiorentina Napoli in tv e streaming.

Dove vedere Fiorentina Napoli, presentazione della partita

L’incontro Fiorentina Napoli metterà a confronto i padroni di casa ormai salvi dopo il pareggio per 0-0 strappato con il Cagliari, che non hanno intenzione però di regalare nulla e cercheranno di ottenere punti nell’ultima partita dell’anno tra le mura amiche. Dall’altro lato ci sono gli ospiti allenati di Gennaro Gattuso che saranno agguerriti per non mollare il treno della Champions League, agguantato con grande merito nelle ultime giornate grazie a grandi prestazioni e ad un gioco davvero spumeggiante. Ecco dove vedere Fiorentina Napoli in live streaming e in diretta tv.

Dove vedere Fiorentina Napoli, live streaming e diretta tv Sky o Dazn?

Il match Fiorentina Napoli verrà trasmesso in diretta tv in esclusiva per gli abbonati su DAZN. Sarà possibile vedere la gara anche in streaming sempre sulla piattaforma online di DAZN (Abbonati ora a 9,99€/mese). In ogni caso sarà possibile seguire la cronaca testuale dell’incontro Fiorentina Napoli anche sulle pagine social delle 2 formazioni (via Facebook, Instagram e Twitter) che daranno aggiornamenti in tempo reale.