Dove vedere Inter-Roma, streaming e diretta tv Serie A

Il match Inter-Roma, valido per la trentaseiesima giornata della Serie A 2020/21, si gioca mercoledì 12 maggio alle ore 20.45 a porte chiuse nello stadio Giuseppe Meazza di Milano. I nerazzurri sono già campioni d’Italia ma Conte vuole chiudere il campionato alla grande. I giallorossi sono settimi in classifica e cercano di mantenere il posto nella prossima Conference League. La partita d’andata si è concluso con un pareggio ricco di reti.



Le probabili formazioni di Inter-Roma

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Bruno Peres; Cristante, Villar; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.





Dove vedere Inter-Roma Serie A, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN?

Il match Inter-Roma sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport 1 HD, Sky Sport Serie A HD e Sky Sport 251 HD con ampio pre e post-partita. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione.