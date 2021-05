Dove vedere Juventus-Inter, streaming Serie A e diretta tv Sky o DAZN?

Sabato 15 maggio, alle ore 18, all’ “Allianz Stadium” di Torino, la Juventus di Andrea Pirlo ospiterà l’Inter di Antonio Conte, il match è valido per la 37.a giornata del campionato di Serie A. Prima di scoprire dove vedere Juventus-Inter in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

I bianconeri devono vincere per sperare nella qualificazione alla prossima Champions League, infatti la Juventus è quinta con 72 punti (21 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte) ed è reduce dalla vittoria per 1-3 contro il Sassuolo. L’Inter, però, non farà sconti e si giocherà la sua partita come dimostrato contro Sampdoria (5-1) e Roma (3-1) e grazie al successo sui giallorossi ha raggiunto gli 88 punti (27 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte).

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-INTER

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte.

Dove vedere Juventus-Inter Serie A, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN?

Il match Juventus-Inter, valevole per la 37.a giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 del digitale) e su Sky Sport (251 del satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.