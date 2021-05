Dove vedere Juventus-Milan Serie A, streaming e diretta tv Sky o DAZN?

Juventus-Milan, big match con vista Champions. I bianconeri sono reduci dalla sofferta vittoria in trasferta contro l’Udinese con una doppietta di Cristiano Ronaldo nei minuti finali che ha ribaltato lo svantaggio iniziale. La squadra di Pirlo è a quota 69 punti insieme a Atalanta e Milan con un vantaggio di soli due punti sul quinto posto occupato dal Napoli. Anche i rossoneri hanno ottenuto un successo nell’ultimo turno casalingo contro il Benevento che ha portato un po’ di sereno dopo due sconfitte consecutive. Il match Juventus-Milan, valido per la trentacinquesima giornata della Serie A 2020/21, si gioca domenica 9 maggio alle ore 20.45 nell’Allianz Stadium di Torino. Nella sfida di andata i bianconeri hanno espugnato San Siro 3-1 con la doppietta di Chiesa e la rete di Mckennie.

Dove vedere Juventus-Milan Serie A, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN?

Il match Juventus-Milan sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport 1 HD, Sky Sport Serie A HD e Sky Sport 251 HD con ampio pre e post-partita. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione.