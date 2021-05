DOVE VEDERE ROMA CROTONE TV E STREAMING, 36^ GIORNATA SERIE A – La Roma ospita il Crotone nel match valido per la 36ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming. La Roma di Paulo Fonseca ospita il Crotone di Serse Cosmi per la 36ª giornata di Serie A, in una gara che si annuncia particolarmente combattuta. La squadra di Fonseca è settima in classifica ma ha solo 2 punti di vantaggio sul Sassuolo, a causa del solo punto ottenuto nelle ultime 4 uscite. La squadra di Cosmi invece è retrocessa aritmeticamente e giocherà senza pensieri e per onorare il campionato. Ecco allora dove vedere Roma Crotome in tv e streaming su Sky: partita affascinante e di grande tradizione, da non perdere assolutamente.

Roma-Crotone, ecco quando si gioca la gara

Il match Roma-Crotone si disputerà domenica sera, 09 maggio 2021, alle ore 18.00. La sfida andrà in scena allo Stadio Olimpico di Roma, ovviamente a porte chiuse per i motivi ben noti.

Serie A, come vedere Roma Crotone in tv e streaming

Il match tra Roma e Crotone sarà visibile solo su Sky, in diretta ed in esclusiva: non sarà quindi disponibile la diretta su DAZN. Su Sky, la partita sarà visibile sul canale Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale) e Sky Sport (251 del satellite). In streaming, ovviamente, si potrà seguire la partita su Sky Go, scaricando la app su pc, tablet o smartphone.