Dove vedere Sassuolo-Atalanta: streaming e diretta tv Serie A

Entrambe le squadre vengono da un momento straordinario in campionato: l’Atalanta si trova al secondo posto in classifica ed è intenzionata a rimanerci, il Sassuolo viene da quattro vittorie consecutive, che hanno consentito ai neroverdi di avvicinarsi alla Roma e a continuare ancora a sperare nell’Europa. Si prospetta sicuramente una grande battaglia calcistica, ma non perdiamoci in chiacchiere, e andiamo a scoprire dove vedere Sassuolo-Atalanta in streaming e diretta tv.

Dove vedere Sassuolo-Atalanta streaming e in tv: orario e canale del match

Il match Sassuolo-Atalanta in programma domenica 2 maggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia (sede della finale di Coppa Italia tra l’Atalanta stessa e la Juventus che si terrà il 19 maggio) alle ore 15:00, sarà visibile su Sky in cui canali di riferimento saranno Sky Sport Uno HD (canale 201 del decoder Sky, 112 e 382 del digitale terrestre) e Sky Sport HD (canale 252 del decoder Sky), con diretta pre-partita. E poi ampio pre e post partita in studio con commenti a caldo ed interviste ai protagonisti. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.