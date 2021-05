Emerson Palmieri, l’agente: “Napoli? È legato a Insigne ed è felice per la vittoria in Champions”

L’agente del calciatore del Chelsea Emerson Palmieri, Fernando Malta, ha parlato a Radio Punto Nuovo riguardo il futuro del suo assistito e del suo presunto passaggio al Napoli di De Laurentiis:

“Emerson Palmieri, ora, è felicissimoper la vittoria della Champions League, è cresciuto sognando un successo di questo tipo. Sono pochi i calciatori che possono dire di essere campioni d’Europa e lui rientra in questa élite. La Nazionale? Con l’Italia ha un rapporto speciale, si sente parte integrante del progetto portato avanti da Mancini. Il CT è una persona fantastica, ha piena fiducia in Emerson, come si è visto nel percorso di qualificazione agli Europei. Sarebbe una soddisfazione enorme non solo giocare l’Europeo, ma anche vincerlo, Emerson ci crede e l’Italia ha buone possibilità di competere per il successo finale”.

FELICE PER LA CHAMPIONS – “Emerson è sempre stato accostato ai top club italiani, ora sta festeggiando la vittoria della Champions, poi si concentrerà sugli Europei e successivamente si valuteràilsuofuturo. Dobbiamo capire che tipo di ruolo gli verrà dato da Tuchel, con cui il rapporto è sempre stato franco. Ritorno in Italia? Se le condizioni fossero ideali, sarebbecontentissimoditornare, ma non chiudiamo le porte a eventuali soluzioni in giro per l’Europa. L’interesse del Napoli? Se ne parla tanto, soprattutto perché è forte il legame, non solo calcistico, con Insigne, suo compagno di Nazionale”.