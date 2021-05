Esonero Pirlo, summit tra i dirigenti della Juventus appena terminato: il tecnico resta sulla panchina bianconera

ESONERO PIRLO, LA STRADA E’ SEGNATA: ORA RISCHIA IL POSTO IMMEDIATAMENTE – La sconfitta in Juventus-Milan, conclusasi 0-3 in favore dei rossoneri, rischia di costare definitivamente la panchina ad Andrea Pirlo. Secondo quanto riporta Sportitalia, infatti, è avvenuto in queste ore un summit tra i vertici della dirigenza bianconera per decidere sul futuro del tecnico. Ecco cosa riporta l’emittente su Twitter: “ULTIM’ORA Summit in corso in casa #Juventus per valutare l’esonero di Andrea #Pirlo: dopo la brutta sconfitta di ieri sera contro il Milan, l’allenatore bianconero potrebbe già saltare nella giornata di oggi. L’ alternativa è la conferma fino a fine campionato.”

⚠️ ULTIM’ORA Summit in corso in casa #Juventus per valutare l’esonero di Andrea #Pirlo: dopo la brutta sconfitta di ieri sera contro il Milan, l’allenatore bianconero potrebbe già saltare nella giornata di oggi. L’ alternativa è la conferma fino a fine campionato#Sportitalia — Sportitalia (@tvdellosport) May 10, 2021

Esonero Pirlo, l’allenatore resta in sella fino a fine stagione. Ma poi sarà addio

Come riporta Sportitalia, la Juventus ha deciso il destino del suo tecnico proprio in queste ore: Pirlo resterà sulla panchina della Juve fino a fine stagione, dunque sarà ancora lui il tecnico contro Sassuolo, Inter, Atalanta e Bologna. Per l’anno prossimo, invece, Max Allegri torna in pole position: dietro di lui, occhio alle ipotesi Zidane e Gasperini. Più lontano Inzaghi, prossimo al rinnovo con la Lazio. Ciò che sembra abbastanza certo, però, è che Andrea Pirlo lascerà la Juve, indipendentemente dai risultati di questo finale: la stagione, seppur possa chiudersi ancora con un successo, è stata in ogni caso disastrosa.