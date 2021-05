Gasperini pre Atalanta-Benevento: “Concentrazione al massimo per questo rush finale. Le condizioni di Toloi…”

In vista di Atalanta-Benevento, ecco le parole di Gian Piero Gasperini: conferenza stampa riportata attraverso il canale Youtube ufficiale dell’Atalanta.

La conferenza stampa di Gasperini pre Atalanta-Benevento

“C’è grande soddisfazione dopo la partita di Parma: sono tutti presenti tranne Toloi per infortunio, ma possiamo recuperarlo giovedì. Siamo alla volata finale e occorre essere concentrati. Juve-Milan? Non è sorprendente assistere ad una vittoria dei rossoneri: hanno fatto un grande colpo. I risultati di domenica cominciano ad essere quasi definitivi sia nell’alta classifica che in quella più bassa, per noi è una settimana molto decisiva. Mancano 6 punti per avere la matematica certezza di qualificarci in Champions League, ma occorrerà pensare partita per partita. Contro il Benevento dobbiamo giocare al massimo sfruttando tutti i nostri giocatori. Loro stanno passando un periodo negativo sul piano dei risultati. Ogni partita non è mai scontata: sono tutte da giocare, ma abbiamo la possibilità di vincerla. La partecipazione di tutti indipendentemente da chi parte dal primo minuto o meno: è questo quello che chiedo ai ragazzi. L’esperienza in Europa ci ha dato maggiori sicurezze che abbiamo mostrato in campionato. Ora mancano poche partite, e occorre avere attenzione. Record? I traguardi raggiunti segnando tantissimi goal è veramente una grande soddisfazione”.