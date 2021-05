Gasperini pre Genoa-Atalanta: “Pensiamo a domani. Toloi? Recuperato. Su Muriel…”

In vista di Genoa-Atalanta, ecco le parole di Gian Piero Gasperini: tra quello che è stato il match di mercoledì contro il Benevento, le condizioni di Muriel e Toloi e quello che sarà l’incontro di domani allo stadio Ferraris di Genova. Ecco la conferenza stampa riportata attraverso Sos Fantacalcio.

La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini pre Genoa-Atalanta

“Rafael Toloi sta bene, oggi proviamo ancora ma ieri ha fatto un allenamento da giocatore praticamente recuperato: domani 99 su 100 ci sarà. Muriel? Abbiamo ancora qualche problema, la contusione non è stata ancora smaltita del tutto, attendiamo aggiornamenti nelle prossime 24 ore. Per arrivare a mercoledì abbiamo un giorno in più di recupero. Per quanto riguarda quello che ci attende in finale di Coppa Italia è sicuramente importante, ma la priorità è pensare alla partita di domani. Al di là degli schemi, ogni partita è diversa e quella con il Benevento è stata diversa da quelle che abbiamo giocato in precedenza. Credo che mercoledì abbiamo fatto una buona gara contro una squadra che anche in svantaggio non si è aperta. Chi ha motivazioni forti come noi ha un livello di concentrazione superiore però poi bisogna sempre stare attenti a quello che succede in campo”.