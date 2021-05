Gasperini-Totthenam? La priorità del mister è quella di rimanere in Italia (e all’Atalanta)

Il calciomercato non è soltanto un contesto che riguarda esclusivamente i calciatori, ma anche gli allenatori che, nella maggior parte dei casi, crea addirittura più entusiasmo dei calciatori stessi: basta pensare per esempio all’ingaggio di Mourinho da parte della Roma, in quello che si prospetta l’inizio di un nuovo ciclo vincente. Ritornando a Bergamo e all’Atalanta, si sono fatte le voci di un possibile approdo al Totthenam di Gian Piero Gasperini. Una notizia molto particolare, dove ci sarebbe la possibilità che la Premier League apra le sue porte al mister più vincente della storia nerazzurra (in attesa di quello che sarà il 19 maggio). Ci sono delle possibilità di vedere il coach di Grugliasco in Inghilterra oppure le priorità sono altre? Ecco la situazione.

Secondo quanto riportato dal Corriere di Bergamo, il Totthenam avrebbe contattato il mister orobico per la prossima stagione, ma le priorità del mister di Grugliasco sono altre. In primis la voglia di rimanere a Bergamo tra un progetto a lungo termine e una rosa che in questo momento è seconda solo all’Inter; la seconda invece riguarda il trasferimento in Inghilterra (legato principalmente a questioni familiari). Gian Piero Gasperini rimarrà all’Atalanta anche la prossima stagione, con un’altra pagina di storia tutta da scrivere insieme.