Povia, ecco “Vero Nerazzurro”: bufera social contro il possibile nuovo inno dell’Inter (VIDEO)

POVIA INNO INTER, ESPLODE LA BUFERA CONTRO IL CANTANTE: “CANZONE INASCOLTABILE” – “C’è solo l’Inter” di Elio è da diverso tempo l’inno dei nerazzurri. Presto, però, la canzone del tifo interista potrebbe cambiare, come è già stato annunciato. Stanno arrivando diverse proposte, tra cui quella di Max Pezzali, ma quella di Povia sta letteralmente incendiando i social. “Vero Nerazzurro“, infatti, non sta piacendo ai tifosi, che su Facebook e Twitter stanno attaccando il cantautore milanese per la pessima riuscita della canzone. Ecco le reazioni social alla proposta di Giuseppe Povia.

Povia inno Inter, le reazioni sui social: “Dopo averlo sentito, l’Inter decide di restituire lo scudetto e di sciogliersi”

Ecco il video di “Vero Nerazzurro“, la proposta di inno lanciata da Povia per celebrare lo Scudetto numero 19 dei nerazzurri:

Su Twitter, i tifosi non hanno preso molto bene l’inno lanciato dal cantautore, con numerosi commenti esilaranti apparsi sul popolare social network. Eccone alcuni: “Dopo aver sentito la proposta di inno di Povia, l’Inter decide di restituire lo scudetto e di sciogliersi“, “Gente strana gli interisti, hanno per tifosi personaggi come Biagio Antonacci, Vasco Rossi, Ligabue e Max Pezzali e si fanno fare l’inno da Povia“, “GRAZIATA DALL’UEFA PER LA SUPER LEAGUE, INTER SQUALIFICATA PER 5 ANNI PER L’INNO DI MAX PEZZALI E POVIA“, “#Ema: L’inno di Povia può causare diarrea“.

+++ GRAZIATA DALL’UEFA PER LA SUPER LEAGUE, INTER SQUALIFICATA PER 5 ANNI PER L’INNO DI MAX PEZZALI E POVIA +++#Inter #Povia — gianmarco bachi (@gmbugs) April 28, 2021

Gente strana gli interisti, hanno per tifosi personaggi come Biagio Antonacci, Vasco Rossi, Ligabue e Max Pezzali e si fanno fare l'inno da Povia. — 𝕲𝕴𝖀𝕾𝕰𝕻𝕻𝕰 (@JPeppp) May 5, 2021

+++ Breaking News: Dopo aver sentito la proposta di inno di Povia, l’Inter decide di restituire lo scudetto e di sciogliersi +++ — M49 (@M49liberorso) May 5, 2021