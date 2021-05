Inter Campione d’Italia, arrivano i complimenti di Agnelli e della Juventus

INTER CAMPIONE D’ITALIA, DOPO 11 ANNI LO SCUDETTO TORNA NERAZZURRO – Alle 16,51 del 2 maggio 2021 l’Inter torna ad essere Campione d’Italia a distanza di undici anni dall’ultima volta. Era il 2010, l’anno del Triplete, l’anno di Mourinho, di Milito e di Eto’o: questo Scudetto è invece tutto merito di Antonio Conte, capace di sfruttare al meglio una rosa rinforzata e senza grandi rivali soprattutto da gennaio in avanti. Una squadra che ha trovato in Lukaku il finalizzatore perfetto, in Lautaro la sua spalla ideale, in Perisic e Hakimi le frecce che mancavano l’anno scorso. Una difesa solida, Eriksen e Brozovic geometri impeccabili, Barella polmoe d’acciaio: insomma, un’Inter semplicemente perfetta. E cade così il trono della Juventus, che regnava dal lontano 2011/2012: la squadra bianconera e il presidente Agnelli hanno voluto però omaggiare i nuovi campioni.

Inter Campione d’Italia, il tweet di Agnelli e quello della Juventus: “Congratulazioni!”

“Congratulazioni all’@Inter per la vittoria del Campionato 2020/2021!“. Così recita il breve di tweet di congratulazioni della Juventus sul suo profilo.

Congratulazioni all'@Inter per la vittoria del Campionato 2020/2021! — JuventusFC (@juventusfc) May 2, 2021

Più elaborato, invece, il “cinguettio” di Andrea Agnelli, che ha voluto congratularsi anche con il presidente nerazzurro Steven Zhang: “Well done Steven! Happy for you and proud of being your loyal opponent on the pitch and friend off the pitch. We’ll be back… @inter“. Che tradotto significa: “Ben fatto Steven! Felice per te ed orgoglioso di essere un vostro leale rivale in campo ed amico fuori dal campo. Torneremo…”.

Well done Steven! Happy for you and proud of being your loyal opponent on the pitch and friend off the pitch.

We’ll be back…@inter — Andrea Agnelli (@andagn) May 2, 2021