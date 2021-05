Inter, Zhang annuncia i tagli: futuro dei big in bilico, incluso Antonio Conte

L’Inter, nonostante la vittoria dello scudetto, vive un momento difficile. Le difficoltà economiche non si arrestano e il presidente cinese chiede un sacrificio a tutti. Dopo il discorso incentrato sui tagli, da parte di Steven Zhang, la squadra è preoccupata dalla mancanza di prospettive e c’è chi addirittura sta già sondando le alternative per il futuro.

Inter, con i tagli di Zhang i big scappano

La vittoria dello scudetto e del feeling creato in quest’anno davano grandi prospettive all’organico nerazzurro che, dopo l’annuncio della crisi economica, ha visto crollare tutto. Anche l’allenatore Antonio Conte chiede maggiore chiarezza alla società, sullo specificare quali prospettive si hanno. Il tecnico ancora non viene confermato, si attende qualche altra settimana prima dell’incontro decisivo. E se per l’allenatore è fondamentale conoscere le intenzioni della dirigenza per decidere se rimanere o meno, ora lo è pure per i giocatori. Sono soprattutto i big, quelli che sono più appetiti sul mercato.

Molti dei giocatori dell’Inter hanno una lunga fila di corteggiatori, molti dei quali sono già venuti allo scoperto da un po’. Un futuro privo di preoccupazioni economiche della società potrebbero averlo Lukaku, Lautaro e Hakimi. Questi ultimi, sono i giocatori più desiderati, ai quali nelle ultime settimane si è aggiunto anche Bastoni. Il difensore 22enne è rientrato nel mirino di Pep Guardiola per il Manchester City della prossima stagione.