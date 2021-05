Marten De Roon: “Occhio a Benevento e Genoa. Siamo concentrati al massimo per i nostri obiettivi…”

Attraverso Leovegas.news (magazine che ha stretto una collaborazione con l’Atalanta Bergamasca Calcio nelle ultime ore), ha parlato il centrocampista olandese Marten De Roon. Il numero 15 sta disputando una stagione assolutamente ad alti livelli insieme al suo compagno di reparto Remo Freuler, e in questa intervista ha sottolineato l’ambizione di voler raggiungere sia il secondo posto in classifica (da contenderselo con Milan e Juventus a quota 69 punti) e la finale di Coppa Italia il 19 maggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Le dichiarazioni di Marten De Roon

“Sinceramente speravo in questo finale di campionato, anche gli altri anni abbiamo fatto bene e abbiamo lottato per i posti Champions, siamo riusciti a lottare anche quest’anno e con la finale di Coppa Italia vale addirittura doppio. Le prossime avversarie che dovremo affrontare nelle prossime due giornate giocano per la salvezza, e quando giochi così viene fuori qualcos’altro, grinta e cattiveria, anche io il primo anno che ho giocato per l’Atalanta la priorità era la salvezza. C’è tanta voglia, non sono partite più facili anzi, forse sono partite più difficili perché hanno più stimoli per salvarsi, dobbiamo stare attenti ma siamo concentrati e con la testa a posto per conquistare i nostri obiettivi stagionali”.