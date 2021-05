Milan, paura per Ibrahimovic: possibilità di campionato finito per lo svedese

Il Milan perde Zlatan Ibrahimovic nel momento più importante della stagione. L’infortunio dello svedese interessa il ginocchio che dopo tante ore risulta ancora molto gonfio. Si dovrà procedere con ulteriori esami approfonditi quando l’edema sarà ridotto. Intanto mercoledì, nel turno infrasettimanale, valido come 36esima giornata di campionato, Zlatan non ci sarà.

Milan, Ibrahimovic potrebbe aver chiuso il campionato

L’attaccante del Milan ha il ginocchio ancora molto gonfio, questo significa che la risonanza magnetica che farà chiarezza sull’entità dell’infortunio, salta, verrà effettuata nella giornata di martedì. Zlatan Ibrahimovic di sicuro non ci sarà contro il Torino. Brutta notizia per Stefano Pioli e tutto l’ambiente rossonero dopo la meravigliosa vittoria contro la Juventus all’Allianz Stadium. Una volta capita l’entità dell’infortunio dovrà anche attendere che passi e stia meglio, il campionato potrebbe essere finito per lo svedese.

Nel caso non fosse nulla di grave, i tempi di recupero, pur non ancora certi, indicano un eventuale ritorno in campo non prima del match contro il Cagliari di domenica 16 maggio 2021 per la 37esima di Serie A, penultima gara. Il Milan ha visto un altro giocatore importante, autore anche del gol contro i bianconeri, uscire con il ghiaccio dallo Stadium, Brahim Diaz. Lo spagnolo dei rossoneri sta bene, ed è anche rientrato in gruppo per l’allenamento in vista del match contro i granata di mercoledì.