Parma-Atalanta probabili formazioni: Muriel in campo dal primo minuto?

Parma-Atalanta probabili formazioni: la presentazione del match – L’Atalanta nonostante il pareggio contro il Sassuolo tra mille rimpianti, vuole conquistare un colpo esterno importantissimo per la sua classifica che la vede seconda con Juve e Milan: sempre in terra emiliana, ma contro un Parma già matematicamente retrocesso in Serie B dopo la sconfitta con il Torino. Sarà una partita tutta da vivere quella di domenica, ma non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo quelle che sono le probabili formazioni del match tra i nerazzurri e i crociati.

Parma-Atalanta probabili formazioni: le scelte di Gasperini e D’Aversa

Probabile formazione Atalanta. Gli uomini di Gasperini scenderanno in campo con il loro 4-2-3-1. Palomino, Romero, Djimsiti e Gosens a comporre la difesa orobica, il duo De Roon-Freuler a dare una mano in mediana. Chiavi dell’attacco a Malinovskyi, Pessina e Muriel a sostegno dell’unica punta Duvan Zapata.

Probabile formazione Parma. 4-3-3 per i padroni di casa: Tridente offensivo affidato a Kucka, Pellè e Gervinho; a centrocampo presenti Grassi, Brugman e Kurtic. Difesa affidata al quartetto Busi, Osorio, Gagliolo e Pezzella.

Formazioni Parma-Atalanta, gli schieramenti dal 1′ minuto

Parma (4-3-3): Colombi; Busi, Osorio, Gagliolo, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Kucka, Pellè, Gervinho.

Atalanta (4-2-3-1): Sportiello; Palomino, Romero, Djimsiti, Gosens; de Roon, Freuler; Malinovskyi, Pessina, Muriel; Zapata.