Probabili formazioni Crotone Inter: due dubbi per Conte

Probabili formazioni Crotone Inter: verso il match

Archiviata la trentatreesima giornata di Serie A, ecco arrivato il momento della trentaquattresima. In questo turno di campionato andrà in scena la sfida tra Crotone e Inter che potrebbe aggiudicare lo scudetto ai nerazzurri: l’Inter è chiamata alla vittoria contro il Crotone per poi sperare nel passo falso dell’Atalanta nella gara contro il Sassuolo (altrimenti la festa dovrà essere rimandata alla prossima settimana). La stagione del Crotone non è stata esaltante, come dimostra la classifica: si trovano infatti all’ultimo posto in classifica con 18 punti e sono ormai proiettati a disputare la prossima stagione in Serie B (con l’eventuale sconfitta in questa gara con l’Inter arriverebbe la matematica certezza della retrocessione). Ultima in classifica contro la prima, dunque. Il Crotone di Cosmi è reduce dalla vittoria per 4 a 3 ottenuta contro il Parma. L’Inter di Conte è reduce dalla vittoria per 1 a 0 ottenuta contro l’Hellas Verona e si trova, come detto, al primo posto in classifica con 79 punti. La gara d’andata, disputata il 3 gennaio, terminò col risultato di 6 a 2 in favore dei nerazzurri.

Probabili formazioni Crotone Inter: le scelte di Conte e Cosmi

QUI CROTONE – Con ogni probabilità Cosmi non snaturerà la propria squadra, non rinunciando dunque al 3-4-1-2. L’unico indisponibile è Di Carmine. In porta ci sarà Cordaz. In difesa spazio a Djidji, Golemic e uno tra Magallan e Luperto. Sulla destra agirà Molina, mentre sulla sinistra ci sarà Reca. A centrocampo Cigarini e Benali. Sulla trequarti ci sarà Messias a supporto delle due punte Ounas e Simy.

QUI INTER – Le uniche assenze per Conte sono quelle di Kolarov e Vidal. Il tecnico salentino farà scendere in campo l’undici migliore per cercare di raggiungere il prima possibile la matematica vittoria dello scudetto. Sono soltanto due i dubbi per Conte: uno riguarda la mezzala sinistra, l’altro riguarda l’esterno sinistro. In porta ci sarà sicuramente Handanovic. In difesa pronti Skriniar, de Vrij e Bastoni. Hakimi agirà sulla corsia destra mentre a sinistra il favorito sembra Darmian (in leggero vantaggio su Perisic). A centrocampo pronti Barella e Brozovic, mentre per questa volta potrebbe rimanere fuori dall’undici titolare Eriksen: il danese è in svantaggio nel ballottaggio con Sensi. In attacco confermata la coppia formata da Lukaku e Lautaro.

Probabili formazioni Crotone Inter: lo schieramento in campo

CROTONE (3-4-1-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan/Luperto; Molina, Benali, Cigarini, Reca; Messias; Ounas, Simy. All.: Cosmi.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi/Eriksen, Darmian/Perisic; Lautaro, Lukaku. All.:Conte.