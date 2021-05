Probabili formazioni Inter Sampdoria: quanto turnover farà Conte?

Probabili formazioni Inter Sampdoria: verso il match

Archiviata la trentaquattresima giornata di Serie A che ha incoronato l’Inter Campione d’Italia, adesso è arrivato il momento della trentacinquesima. Sono stati giorni di riposo e si festa per i nerazzurri, come promesso da Antonio Conte dopo aver ottenuto la matematica certezza di aver vinto il campionato. Il tecnico nerazzurro aveva anche anticipato che nelle ultime gare di campionato avrebbe dato maggior spazio a chi ha giocato meno in campionato. A San Siro arriva la Sampdoria di Ranieri, attualmente al nono posto in classifica con 45 punti e reduce dalla vittoria per 2 a 0 ottenuta contro la Roma. Quanto turnover dovremmo aspettarci da parte di Antonio Conte? Scopriamolo insieme.

Probabili formazioni Inter Sampdoria: le scelte di Conte e Ranieri

QUI INTER – Alla domanda su quanto turnover farà il tecnico nerazzurro è difficile dare una risposta esaustiva: sono in molti i giocatori che potrebbero trovare spazio in questo match, da Young a Sanchez, passando per Gagliardini e Vecino o i giovani Pinamonti e Radu. Potremmo aspettarci una chance dal primo minuto per Radu tra i pali (finora a 0 minuti in stagione). Difficile che tutto il trio difensivo venga fatto riposare: a mantenere la maglia da titolare dovrebbe essere Bastoni (complice l’indisponibilità di Kolarov), mentre a completare il reparto ci saranno Ranocchia e D’Ambrosio (favorito su Skriniar). Sugli esterni possibile turno di riposo anche per Hakimi e Perisic: al loro posto pronti Darmian e Young. A centrocampo sarà confermato Brozovic da titolare in cabina di regia, coadiuvato da Sensi ed uno tra Gagliardini e Vecino. In attacco Sanchez dovrebbe avere la meglio su Lautaro, mentre resta il dubbio sulla titolarità di Lukaku: Pinamonti avrà le sue chance, possibile una staffetta a gara in corso tra i due.

QUI SAMPDORIA – Claudio Ranieri avrà tutti i suoi uomini a disposizione e proverà a fare una bella figura a San Siro (dopo aver sconfitto i nerazzurri nella gara d’andata al Marassi). Si affiderà al solito 4-4-2 con Audero tra i pali. Bereszynski e Augello saranno i terzini, con Colley centrale di difesa, affiancato da uno tra Yoshida e Tonelli. Sugli esterni di centrocampo agiranno Candreva e Jankto, mentre al centro del campo Ekdal insidia Adrien Silva per una maglia da titolare al fianco di Thorsby. In attacco sicuro di partire dal 1′ Gabbiadini, mentre resta aperto il ballottagio tra Quagliarella e Keita.

Probabili formazioni Inter Sampdoria: lo schieramento in campo

INTER (3-5-2): Radu/Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Gagliardini/Vecino, Brozovic, Sensi, Young; Sanchez, Lukaku/Pinamonti. All.: Conte.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida/Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Ekdal/Silva, Thorsby, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella/Keita. All.: Ranieri.