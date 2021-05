Probabili formazioni Juventus Inter: Conte sceglie i titolari per fare lo sgambetto ai bianconeri?

Probabili formazioni Juventus Inter: verso il match

La stagione di Serie A volge al termine, con l’Inter di Antonio Conte ormai laureata Campione d’Italia da due giornate. In questo trentasettesimo turno di campionato i nerazzurri andranno a Torino, ospiti dei rivali storici della Juventus. La squadra di Pirlo, al quinto posto in classifica, è costretta alla vittoria per sperare nella qualificazione alla prossima Champions League. Per Conte sarà un’occasione ghiotta per fare uno sgarbo alla sua ex squadra, impedendogli l’accesso alla Champions League per la prossima stagione. Cosa possiamo aspettarci dal tecnico nerazzurro: si affiderà all’undici titolare o darà ancora una volta spazio a chi ha giocato meno nel corso della stagione? E per quanto riguarda Pirlo, riproporrà Kulusevski e Chiesa come esterni di centrocampo in un 4-4-2?

Probabili formazioni Juventus Inter: le scelte di Pirlo e Conte

QUI JUVENTUS – Andrea Pirlo e la sua Juventus affronteranno l’Inter Campione d’Italia per una sfida delicatissima per la stagione dei bianconeri, i quali avranno a distanza di pochi giorni la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Cosa aspettarci dunque dal tecnico bianconero? In porta prende quota Buffon, dopo l’eccellente prestazione sfoggiata contro il Sassuolo (col rigore parato ed il record stabilito). Possibile il ritorno di Chiellini in difesa (l’azzurro si gioca una maglia da titolare con De Ligt) al fianco di Bonucci. I terzini con ogni probabilità saranno Danilo e Alex Sandro. Possibile che venga confermato il centrocampo a due schierato contro il Sassuolo, con Rabiot e Arthur (da monitorare Bentancur che resta un’opzione valida). Sugli esterni dovrebbe invece tornare Cuadrado sulla destra, con il conseguente passaggio di Chiesa sulla corsia mancina. In avanti potrebbe essere confermata la “coppia centenaria”, quella composta da Dybala e Ronaldo: l’argentino potrebbe avere la meglio ancora una volta su Morata anche per l’apporto difensivo che potrebbe garantire in fase di non possesso, sui portatori di palla avversari.



QUI INTER – Antonio Conte non vuole mollare di un centimetro: dopo aver conquistato la matematica vittoria dello scudetto ha continuato a martellare la squadra portandola alla vittoria contro Sampdoria e Roma, pur dando spazio a chi aveva giocato meno nel corso della stagione. Per la sfida contro i bianconeri però si affiderà alle certezze. In porta ritornerà capitan Handanovic. In difesa pronti Skriniar, de Vrij e Bastoni. L’unico dubbio riguarda gli esterni, con Hakimi sulla destra ed il ballottaggio aperto a sinistra tra Perisic e Darmian (parte favorito il croato). Anche il centrocampo sarà quello titolare, con Barella, Brozovic ed Eriksen. In avanti, complice l’uscita per infortunio di Sanczhez nella gara contro la Roma, ci sarà la Lu-La.

Probabili formazioni Juventus Inter: lo schieramento in campo

JUVENTUS (4-4-2): Buffon/Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini/de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur/Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo. All.: Pirlo.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic/Darmian; Lautaro, Lukaku. All.: Conte.