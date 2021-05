Sconcerti, duro attacco a Suning: “Vogliono solo vendere l’Inter. Scudetto con stipendi non pagati”

Il giornalista sportivo Mario Sconcerti ha parlato così della situazione burrascosa in casa nerazzurra tra le pagine de Il Corriere della Sera: “Era chiaro si sarebbe arrivati a questo, come è chiaro adesso che siamo solo all’inizio. La realtà è che l’Inter è stata ipotecata a garanzia di un prestito di 275 milioni. Zhang non mette più soldi, non è in grado di farlo. Si è data la colpa al capitalismo di stato cinese dimenticando che la Cina ha salvato gli Zhang comprando a quasi due miliardi il 23 per cento della loro azienda madre alla deriva. La mia convinzione è che Zhang non stia asciugando l’Inter per salvarla, ma per venderla meglio. Sta lottando per la sua plusvalenza“.



Sconcerti continua: “L’Inter naviga adesso senza proprietà, non può che autogestirsi, quindi fare vittime, perché autogestirsi significa camminare accanto a un debito di 926 milioni totali. Chi rischia di più non è l’Inter, sono gli Zhang. Se non rimborsano il prestito perdono l’Inter a un terzo del valore. tifosi hanno avuto uno scudetto meritato ma conquistato su debiti incongrui e stipendi non pagati. Nessuno, proprio nessuno, adesso ha più diritti. Resta una consolazione amara: l’Inter è un’avanguardia, altre grandi società avranno problemi simili. La Juve sta scegliendo il proprio allenatore dopo aver aspettato le decisioni degli altri. Si rinnova look e anima eliminando Paratici, l’uomo del mercato e dello scandaloso caso Suarez. Ma sarà difficile per chiunque pagarsi i debiti con il mercato perché il valore dei giocatori è caduto oltre i limiti. È come aver perso il 50% in borsa, rimane per tutti solo metà patrimonio”.