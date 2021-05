Serie A DAZN 36a giornata: il programma delle gare

Serie A DAZN 36a giornata: il programma dei match trasmessi. La nuova stagione della Serie A è a ormai a fine stagione e lo show del campionato italiano promette già scintille su DAZN, il primo servizio di streaming live e on demand al mondo interamente dedicato allo sport. Le emozioni della Serie A DAZN proseguono anche durante il secondo weekend di maggio con la trentaseiesima giornata, la diciasettesima del girone di ritorno.

Serie A DAZN 36a giornata che si giocherà tutta in una giornata, con il turno infrasettimanale: turno che inizierà alle 18:30 con l’anticipo Cagliari-Fiorentina: nella terzultima giornata di campionato i punti in palio pesano di più. Alla Sardegna Arena, il Cagliari di Semplici ospita la Fiorentina guidata da Iachini. La vittoria di una squadra potrebbe condannare l’altra alla retrocessione. Chi avrà la meglio?

Nella stessa serata, alle ore 20:45, in contemporanea due sfide, quella tra Sassuolo-Juventus e Sampdoria-Spezia. Ultime giornate di campionato, ultimi punti in palio. Al Mapei Stadium, il Sassuolo di De Zerbi sfida una Juventus che lotta per la qualificazione in Champions League. Riusciranno gli emiliani a fermare la squadra di Andrea Pirlo? L’altra partita è il derby ligure: al Marassi di Genova, la Sampdoria di Ranieri ospita lo Spezia in cerca di punti per la permanenza nella massima divisione. Andiamo dunque a scoprire insieme le gare trasmesse e il palinsesto Serie A DAZN 36a giornata di campionato.

Palinsesto Serie A DAZN 36a giornata: le gare in diretta

Ricordiamo che la Serie A targata Dazn, per il terzo anno consecutivo, è disponibile anche via satellite sul canale TV DAZN1, in onda su Sky al numero 209 per coloro che hanno completato il processo di registrazione tramite l’Area Fai Da Te del sito Sky.it.

Mercoledì 12 Maggio 2021

Ore 18.30 Serie A 36a Giornata: Cagliari vs Fiorentina – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 18.15) dalla Sardegna Arena di Cagliari

Ore 20.45 Serie A 32a Giornata: Sassuolo vs Juventus – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 20.25) dal Mapei Stadium di Reggio Emilia

Ore 20.45 Serie A 36a Giornata: Sampdoria vs Spezia – LIVE ANCHE SU DAZN1+ (Sky canale 212)

