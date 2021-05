Serie A, Juve-Milan sorteggio per la Champions: vale tutto

Serie A – siamo giunti alle fasi finali, ultimo passo per l’accesso alle qualificazioni di Champions League. Quest’oggi Juve-Milan si giocano tutto. Stefano Pioli è alla ricerca della svolta mentre Andrea Pirlo cerca di caricare al massimo il suo team. Due tecnici che ricercheranno la perfezione, per i rossoneri un campo sfortunato che in 9 anni non gli ha permesso di conquistare neanche 1 punto. Potrebbe essere la svolta? La sfida all’Allianz Stadium andrà in onda questa sera alle 20.45, un match che regalerà sicuramente tante emozioni.

Serie A, Juve-Milan: un’andata finita 3-1

Serie A Juve-Milan, non è più concesso sbagliare. Pirlo questa sera chiede al suo team un finale da protagonisti, con un’andata ricordiamo, terminata 3-1 nonostante le mancanze causate dal Coronavirus. L’obiettivo del tecnico rossonero sarà ribaltare il precedente risultato per giungere a pari punti, attualmente 69 per entrambe. La determinazione dovrà fare da padrona, un piccolo vantaggio per i bianconeri che non dovranno accettare neanche un pareggio.

Ronaldo contro Ibrahimovic

Una notte all’insegna di un’unica stella, questa sera Cristiano Ronaldo si confronterà con Zlatan Ibrahimovic. Due campioni importanti per le relative squadre in gara, l’attaccante bianconero è in ottima forma fisica e attende la risposta dello svedese, carico e pronto alla grande sfida. Si attende solamente il fischio d’inizio, per accedere al match con vista Champions League.