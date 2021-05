Serie A, Juventus-Milan: tutti gli episodi dubbi. Ecco la Moviola

All’Allianz Stadium Juventus-Milan termina 3 a 0 in favore della formazione rossonera. Il Milan espugna lo Stadium e ribalta il risultato negli scontri diretti ed è sempre più vicina ad un posto in Champions League. Per i bianconeri la qualificazione alla prossima Champions League si allontana: quinta in classifica e fuori dalla zona Champions a tre giornate dal termine del campionato. Decidono la partita i goal di Brahim Diaz, Rebic e Tomori nel finale, con in mezzo anche un rigore di Kessie parato da Szczesny. Tanti gli episodi dubbi e rivisti al Var. Ecco di seguito la MOVIOLA del match.

Juventus-Milan: la MOVIOLA

45+1′ GOAL MILAN – Uscita di Szczesny che non trattiene il pallone sulla punizione di Calhanoglu. La palla termina su Brahim Diaz che controlla il pallone con il petto e poi calcia sotto l’incrocio: Goal. 1 a 0 Milan ma i bianconeri protestano per un presunto tocco di mano di Brahim Diaz e non di petto. Interviene il Var che dopo alcuni minuti convalida la rete.

56′ RIGORE MILAN – Tiro di Brahim Diaz che impatta in area con il braccio di Chiellini. Inizialmente il direttore di gara lascia proseguire, ma poi viene richiamato dal Var. Tocco di mano evidente e calcio di rigore assegnato ai rossoneri. Sul dischetto si presenta Kessie che si fa ipnotizzare da Szczesny e spreca l’occasione per andare sul 2-0.