SKY o DAZN? Dove vedere Cagliari-Fiorentina, streaming e diretta tv Serie A

Mercoledì pomeriggio alle ore 18.30 alla Sardegna Arena (a porte chiuse) si disputerà il match Cagliari-Fiorentina, valevole per la 36.a giornata di campionato del campionato di Serie A che in classifica vede la squadra rossoblu al sedicesimo posto con 35 punti, mentre quella viola al tredicesimo con 38 e con ambedue che vengono da vittorie importantissime nell’ultimo turno di campionato rispettivamente contro Benevento (3-1 in trasferta) e Lazio (2-0 in casa).

I precedenti sull’isola sono 39 con i padroni di casa in vantaggio per 18-6 e quindici pareggi; sono invece 87 le reti realizzate complessivamente con un parziale di 52-35. Nell’ultima sfida giocata la scorsa stagione il 10 novembre 2019 c’è stata la netta affermazione cagliaritana con un sonoro 5-2; invece in questo campionato, nella gara d’andata giocata al Franchi, successo viola per 1-0 grazie alla marcatura di Vlahovic al 72′, ma con Joao Pedro che al 37′ ha sbagliato un calcio di rigore.

Cagliari-Fiorentina, probabili formazioni

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Deiola, Marin, Lykogiannis; Nainggolan; Pavoletti, Joao Pedro.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Caceres, Pezzella, Milenkovic; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.

Dove vedere Cagliari-Fiorentina in tv e streaming

Il match Cagliari-Fiorentina in programma mercoledì 12 maggio alle ore 18.30, sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su DAZN con telecronaca a cura di Pierluigi Pardo con il commento tecnico dell’ex giocatore Roberto Cravero.

Per guardare l’incontro della Sardegna Arena sarà sufficiente collegarsi sul sito direttamente dal proprio pc ed inserire le credenziali del proprio abbonamento; altrimenti si potrà ricorrere all’app che si può scaricare su dispositivi portatili come tablet e smartphone. Inoltre la gara sarà visibile anche in diretta tv su DAZN1, (canale 209 del decoder Sky, ricordando che la visione del canale sarà gratuita fino al 30 giugno 2021, per gli abbonati Sky da più di tre anni con pacchetti Calcio e Sport che hanno attivato l’offerta su Sky Extra.

Cagliari-Fiorentina, highlights match stagione 2019-20