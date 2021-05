Sky o DAZN? Dove vedere Milan-Cagliari in tv e streaming, Serie A 37^ giornata

DOVE VEDERE MILAN CAGLIARI IN TV E STREAMING – Obiettivi decisamente differenti, ma in entrambi i casi quasi raggiunti: è questo ciò che accomuna Milan e Cagliari, squadre che si sfideranno domenica per la 37^ giornata di Serie A. La squadra rossonera, dopo un periodo di alti e bassi, ha schiantato 0-3 la Juventus a Torino, cui è seguito lo 0-7 contro il Toro di mercoledì: in questo modo, basterà battere i cagliaritani per assicurarsi un pass per la prossima Champions League. Il Cagliari, di contro, è stato in zona retrocessione per lungo tempo: poi l’arrivo di Semplici e i 14 punti nelle ultime sei partite. Ora, a +5 sul Benevento e con i confronti diretti favorevoli rispetto ai campani, basta un pareggio per prendersi la salvezza. Insomma, a due giornate dal termine nessuna delle due può sbagliare: match infuocato, quello di San Siro. Ecco dove vedere Milan Cagliari in tv e streaming.

Quando si gioca Milan-Cagliari, 37° turno Serie A

Il match Milan-Cagliari si disputerà domenica 16 maggio 2021 alle ore 20,45. La sfida si giocherà allo Stadio San Siro di Milano, casa dei rossoneri.

Precedenti Milan-Cagliari, le sfide tra rossoneri e rossoblu

Sono 38 i precedenti tra Milan e Cagliari in Serie A a San Siro: il bilancio pende nettamente in favore della squadra di casa. Delle 38 partite totali, il Milan ne ha vinte 26: 9 i pareggi, solo 3 le affermazioni del Cagliari. All’andata fu 0-2 alla Sardegna Arena: doppietta di Ibrahimovic. L’ultima volta a Milano, l’anno scorso, finì 3-0.

Probabili formazioni Milan-Cagliari, le scelte di Pioli e Semplici

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomorii, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, B.Diaz; Rebic..

Cagliari (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Duncan, Nainggolan, Zappa; Joao Pedro, Pavoletti.

Sky o DAZN? Ecco dove vedere Milan Cagliari in tv e in streaming

Il match tra Milan e Cagliari sarà visibile solo su Sky, in diretta ed in esclusiva: non sarà quindi disponibile la diretta su DAZN.

La partita sarà visibile sul canale Sky Sport Uno, con ampio post-partita sempre su Sky. In streaming, ovviamente, si potrà seguire la partita su Sky Go, scaricando la app su pc, tablet o smartphone.

Ecco le immagini del match dell’andata: Cagliari-Milan 0-2