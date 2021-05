Sky o DAZN? Dove vedere Napoli-Hellas Verona in tv e streaming, Serie A 38^ giornata

DOVE VEDERE NAPOLI VERONA IN TV E STREAMING – Sono 90′ da brividi per Napoli, Milan e Juventus. Azzurri e rossoneri a 76, bianconeri a 75: due squadre si prenderanno il terzo e quarto posto, la quinta andrà in Europa League. Mentre la Juve dovrà vincere a Bologna e il Milan dovrà far lo stesso a Bergamo, il Napoli di Rino Gattuso giocherà in casa contro il Verona. I partenopei partono chiaramente coi favori del pronostico: il Verona di Juric non ha alcuna stimolo, se non quello di terminare al decimo posto prendendosi la parte sinistra della classifica. Novanta minuti per prendersi la Champions League: ecco dove vedere Napoli Verona in tv e streaming.

Quando si gioca Napoli-Hellas Verona, 38° turno Serie A

Il match Napoli-Verona si disputerà domenica 23 maggio 2021 alle ore 20,45. La sfida si giocherà allo Stadio San Paolo-Maradona di Napoli, casa dei partenopei.

Precedenti Napoli-Verona, le sfide tra azzurri e gialloblu

Tra Serie A e Serie B, sono 83 i precedenti tra Napoli e Verona: il bilancio pende abbastanza nettamente in favore degli azzurri. Delle 83 partite totali, il Napoli ne ha vinte 42: 23 i pareggi, solo 18 le affermazioni del Verona. All’andata fu 3-1 al Bentegodi: gol di Lozano, poi Dimarco, Barak e Zaccagni per l’Hellas. L’ultima volta a Napoli, l’anno scorso, finì 2-0, con gol di Koulibaly e Callejon.

Probabili formazioni Napoli-Verona, le scelte di Gattuso e Juric

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Manolas, Hysay; Fabian, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Hellas Verona (3-4-2-1): Pandur; Dawidowicz, Magnani, Dimarco; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Salcedo, Zaccagni; Kalinic.

Sky o DAZN? Ecco dove vedere Napoli Verona in tv e in streaming

Il match tra Napoli e Hellas Verona sarà visibile solo su Sky, in diretta ed in esclusiva: non sarà quindi disponibile la diretta su DAZN.

La partita sarà visibile sul canale Sky Sport Uno, con ampio post-partita sempre su Sky. In streaming, ovviamente, si potrà seguire la partita su Sky Go, scaricando la app su pc, tablet o smartphone.

Ecco le immagini del match dell’andata: Hellas Verona-Napoli 3-1