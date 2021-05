Sky o DAZN? Dove vedere Sassuolo-Juventus in tv e streaming, Serie A 36^ giornata

DOVE VEDERE SASSUOLO JUVENTUS IN TV E STREAMING – Il fallimento bianconero è ad un passo. La disfatta dello Stadium contro il Milan ha messo la squadra di Pirlo all’angolo: ora, anche vincendole tutte non può essere certa di arrivare in Champions League. Il proprio destino non dipende più solo da sé stessa, ma intanto deve pensare a vincere le tre partite che restano da disputare: la prima di queste tre sarà mercoledì a Reggio Emilia, in casa del Sassuolo. I neroverdi di De Zerbi sono all’ottavo posto, ancora in corsa per un posto in Conference League (la Roma è a +2). Insomma, Berardi & company non daranno certamente vita facile alla Juve, in un campo che spesso è stato ostico per gli ormai ex Campioni d’Italia. Ecco dunque dove vedere Sassuolo Juventus in diretta tv e in live streaming.

Quando si gioca Sassuolo-Juventus, 36° turno Serie A

Il match tra neroverdi e bianconeri andrà in scena mercoledì 12 maggio 2021 alle ore 20,45. Il match si disputerà al Mapei Stadium di Reggio Emilia, casa dei neroverdi.

Precedenti Sassuolo-Juventus, tutte le sfide tra emiliani e piemontesi

Sono 15 i precedenti in Serie A tra Sassuolo e Juve: il bilancio parla chiaro. Sono 11 le vittorie dei bianconeri, 3 i pareggi, un solo successo per gli emiliani: fu nel 2015, finì 1-0 al Mapei Stadium con gol di Sansone, e dopo quella caduta alla decima giornata la Juve trovò lo forza di rimontare e vincere lo Scudetto. In 7 incroci in casa del Sassuolo, la Juve ha vinto 4 volte, oltre a 2 pareggi e la già citata sconfitta firmata Sansone. All’andata finì 3-1 per la Juventus, con Ramsey e Ronaldo a chiudere la partita dopo il momentaneo pareggio di Defrel.

Probabili formazioni Sassuolo-Juventus, le scelte di De Zerbi e Pirlo

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Rogerio, Ferrari, Chiriches, Toljan; Locatelli, Maxime Lopez; Berardi, Traoré, Djuricic; Raspadori.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo.

DAZN o Sky? Ecco dove vedere Sassuolo Juventus in tv e in streaming

Il match andrà in onda su DAZN in diretta e in esclusiva, dunque non ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche su Sky. Sassuolo-Juventus sarà quindi visibile attraverso la app, disponibile anche sulle moderne smart tv, oltre che compatibile con Playstation 5, Xbox, Amazon Fire Stick e Chromecast. In streaming, ovviamente, il match sarà disponibile con le stesse modalità di sempre, ovvero collegandosi all'app o al sito ufficiale del portale: ricordiamo che sarà sempre necessario sottoscrivere un abbonamento a DAZN.