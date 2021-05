Sky Sport o DAZN? Dove vedere Inter-Udinese, streaming e diretta tv Serie A

Inter-Udinese, festa scudetto per i nerazzurri. Dopo la sconfitta tra le polemiche nella trasferta contro la Juventus, la squadra di Conte si appresta a concludere la stagione in casa contro i friulani. I nerazzurri sono già sicuri dello scudetto da quattro giornate ed hanno l’obiettivo di finire il campionato oltre i novanta punti. Gli ospiti sono già salvi da qualche turno e senza particolari motivazioni. Il match Inter-Udinese, valido per la trentottesima giornata della Serie A 2020/21, si gioca domenica 23 maggio alle ore 15 nello stadio Giuseppe Meazza di Milano. La sfida sarà l’occasione per la festa scudetto dei nerazzurri con l’ingresso che sarà consentito a 1000 persone dentro l’impianto e 3500 all’esterno. La partita d’andata alla Dacia Arena si è conclusa 0-0.

Le probabili formazioni di Inter-Udinese Festa Scudetto

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Eriksen, Sensi, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Molina, De Paul, Maengo, Walace, Larsen; Pereyra, Okaka





