Dopo le semifinali di ritorno di Champions League ed Europa League, il campionato di Serie A si appresta a giocare i match della 35.a giornata con il programma che partirà domani con quattro anticipi di cui due alle ore 15, ovvero Spezia-Napoli e Udinese-Bologna, per continuare alle ore 18 con i neo campioni d’Italia che ospiteranno la Sampdoria e per finire con Fiorentina-Lazio (ore 20.45).

Domenica il lunch match delle ore 12.30 vedrà in campo Genoa-Sassuolo, invece alle ore 15 ci sarà il match salvezza importantissimo tra Benevento-Cagliari che può valere la stagione, mentre in contemporanea si disputeranno Parma-Atalanta e Verona-Torino. Alle ore 18 in campo Roma-Crotone, per arrivare al match clou di giornata, quando alle ore 20.45 scenderanno in campo Juventus-Milan, match spareggio per la qualificazione alla prossima Champions League.

Telecronisti Serie A, 35.a giornata: il palinsesto di Sky e DAZN

Spezia-Napoli, sabato 8 maggio ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Andrea Marinozzi, commento: Luca Pellegrini

Udinese-Bologna, sabato 8 maggio ore 15 (Sky Sport 253)

Telecronaca: Geri De Rosa, commento: Giancarlo Marocchi

Inter-Sampdoria, sabato 8 maggio ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Riccardo Trevisani, commento: Daniele Adani



Fiorentina-Lazio, sabato 8 maggio ore 20.45 (DAZN e DAZN1 209)

Telecronaca: Pierluigi Pardo, commento: Simone Tiribocchi

Genoa-Sassuolo, domenica 9 maggio ore 12.30 (DAZN e DAZN1 209)

Telecronaca: Riccardo Mancini, commento: Alessandro Budel

Benevento-Cagliari, domenica 9 maggio ore 15 (Sky Sport 253)

Telecronaca: Daniele Barone, commento: Fernando Orsi

Parma-Atalanta, domenica 9 maggio ore 15 (Sky Sporte Serie A 202, Sky Sport 252)

Telecronaca: Riccardo Trevisani, commento: Daniele Adani

Verona-Torino, domenica 9 maggio ore 15 (DAZN e DAZN1 209)

Telecronaca: Edoardo Testoni, commento: Roberto Cravero

Roma-Crotone, domenica 9 maggio ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Riccardo Gentile, commento: Lorenzo Minotti

Juventus-Milan, domenica 9 maggio ore 20.45 (Sky Sport Uno 201, Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Maurizio Compagnoni, commento: Luca Marchegiani