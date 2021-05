Dopo il turno infrasettimanale disputato tra martedì e giovedì, la Serie A scenderà di nuovo in campo per i match della 37.a giornata con alcuni molto importanti sia in chiave Europa sia in in quella salvezza.

Sono quattro gli anticipi del sabato, di cui due alle ore 15 quando si sfideranno Genoa-Atalanta e l’importantissimo Spezia-Torino; si proseguirà alle 18 con il big match Juventus-Inter con i bianconeri costretti a vincere per sperare ancora nel quarto posto, e si terminerà alle 20.45 con il derby della capitale Roma-Lazio.

Domenica il lunch match (ore 12.30) vedrà opposte Fiorentina-Napoli con i partenopei che eventualmente dovranno respingere l’assalto dei bianconeri, mentre alle ore 15 solo due le gare in programma. ovvero Benevento-Crotone e Udinese-Sampdoria. Il programma domenicale terminerà con Parma-Sassuolo (ore 18) e Milan-Cagliari (ore 20.45), con il finale del 37° turno che si avrà lunedì sera (ore 20.45) con Verona-Bologna.

Telecronisti Serie A, 37.a giornata: il palinsesto di Sky e DAZN

Genoa-Atalanta, sabato 15 maggio ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 252)

Telecronaca: Riccardo Trevisani, commento: Daniele Adani

Spezia-Torino, sabato 15 maggio ore 15 (Sky Sport 253)

Telecronaca: Andrea Marinozzi, commento: Giancarlo Marocchi

Juventus-Inter, sabato 15 maggio ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 252)

Telecronaca: Riccardo Gentile, commento: Luca Marchegiani

Roma-Lazio, sabato 15 maggio ore 20.45 (APP DAZN e DAZN1 209)

Telecronaca: Pierluigi Pardo, commento: Massimo Gobbi

Fiorentina-Napoli, domenica 16 maggio ore 12.30 (APP DAZN e DAZN1 209)

Telecronaca: Stefano Borghi, commento: Massimo Donati

Benevento-Crotone, domenica 16 maggio ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Dario Massara, commento: Fernando Orsi

Udinese-Sampdoria, domenica 16 maggio ore 15 (APP DAZN e DAZN1 209)

Telecronaca: Ricky Buscaglia, commento: Roberto Cravero

Parma-Sassuolo, domenica 16 maggio ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Daniele Barone, commento: Lorenzo Minotti

Milan-Cagliari, domenica 16 maggio ore 20.45 (Sky Sport Uno 201, Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Maurizio Compagnoni, commento: Massimo Ambrosini

Verona-Bologna, lunedì 17 maggio ore 20.45 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Federico Zancan, commento: Luca Pellegrini